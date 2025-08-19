Konya'da 4 Yaşındaki Çocuğa Korkunç İstismar! 250 Kamera Tek Tek İncelendi, 1 Kişi Gözaltında

Konya’da 4 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen inşaat işçisi gözaltına alındı. Polis, 250 güvenlik kamerasına ait 500 saatlik görüntüyü inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Çok sayıda suç kaydı bulunan Ahmet Ö., evinde yakalanarak emniyete götürüldü.

Son Güncelleme:
Konya'da 4 Yaşındaki Çocuğa Korkunç İstismar! 250 Kamera Tek Tek İncelendi, 1 Kişi Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Karatay ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen inşaat işçisi Ahmet Ö. (24) polis tarafından gözaltına alındı.

İSTİSMAR ŞÜPHEYLE ORTAYA ÇIKTI

Ailesi, kızlarının sağlık durumundan şüphelenerek 10 Ağustos’ta hastaneye götürdü. Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi. Bunun üzerine aile, polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

Konya'da 4 Yaşındaki Çocuğa Korkunç İstismar! 250 Kamera Tek Tek İncelendi, 1 Kişi Gözaltında - Resim : 1

500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Çocuğun yaşadığı bölgede bulunan yaklaşık 250 güvenlik kamerasına ait 500 saatlik görüntü incelendi. Yapılan incelemelerde, çok sayıda suç kaydı bulunan Ahmet Ö.’nün küçük çocukla birlikte bir binaya girip çatıya çıktığı tespit edildi.

Konya'da 4 Yaşındaki Çocuğa Korkunç İstismar! 250 Kamera Tek Tek İncelendi, 1 Kişi Gözaltında - Resim : 2

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Ahmet Ö., polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Seyhan Avşar’ın Ortaya Çıkardığı ‘Müzik Kursunda İstismar’ Skandalında Kritik Tarih Yaklaştı! Fail Serkan Güneş Hakim Karşısına ÇıkacakSeyhan Avşar’ın Ortaya Çıkardığı ‘Müzik Kursunda İstismar’ Skandalında Kritik Tarih Yaklaştı! Fail Serkan Güneş Hakim Karşısına ÇıkacakGüncel

Hatay’da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs YakalandıHatay’da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinsel istismar Çocuk istismarı
Son Güncelleme:
Osmaniye'de 'Birazdan Gelirim' Diyerek Evden Çıkmıştı! 16 Yaşındaki Kayıp Nesrin'den İyi Haber 16 Yaşındaki Kayıp Nesrin'den Haber Var!
Dört Kişi Ölmüştü! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Feci Kazada Flaş Gelişme Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Kazada Flaş Gelişme
Cep Telefonunuzu Birine Verirken İki Kere Düşünün! Saniyeler İçinde Banka Hesabınızı Boşaltıyorlar, Bu Tuzağa Aman Dikkat! Cep Telefonunuzu Kimseye Kullandırmayın!
Fenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar! Mourinho Bizzat Devrede: 25 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar!
ÇOK OKUNANLAR
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi!
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı