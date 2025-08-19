Konya'da 4 Yaşındaki Çocuğa Korkunç İstismar! 250 Kamera Tek Tek İncelendi, 1 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Karatay ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen inşaat işçisi Ahmet Ö. (24) polis tarafından gözaltına alındı.

İSTİSMAR ŞÜPHEYLE ORTAYA ÇIKTI

Ailesi, kızlarının sağlık durumundan şüphelenerek 10 Ağustos’ta hastaneye götürdü. Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi. Bunun üzerine aile, polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Çocuğun yaşadığı bölgede bulunan yaklaşık 250 güvenlik kamerasına ait 500 saatlik görüntü incelendi. Yapılan incelemelerde, çok sayıda suç kaydı bulunan Ahmet Ö.’nün küçük çocukla birlikte bir binaya girip çatıya çıktığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Ahmet Ö., polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA