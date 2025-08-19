Dört Kişi Ölmüştü! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Feci Kazada Flaş Gelişme

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför H.İ. tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde “Hava aşırı yağmurluydu, otobüs kaymaya başladı, durduramadım” dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkiinde 18 Ağustos 2025 tarihinde Tokat’tan Tekirdağ istikametine seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrilmişti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan şoför H.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık sorgusunda H.İ., bir hafta önce Tokat Yıldızı firmasında sigortalı olarak işe başladığını ve daha önce oğluna ait otobüste uzun yol şoförlüğü yaptığını belirtti. Kaza günü, 17 Ağustos’ta saat 22.30’da Çorum Osmancık’taki dinlenme tesislerinden otobüsü kullanmaya başladığını ifade eden şüpheli, Bolu Gerede’deki Akabe dinlenme tesislerinde 45 dakika mola verdikten sonra ikinci 4,5 saatlik sürüşüne geçtiğini anlattı. Kazadan önce Paşaköy gişelerine geldiğini ve 4 yolcu indirdiğini kaydeden H.İ., şunları söyledi:

Hava aşırı yağmurluydu, asfalt ıslaktı. Gişeden normal süratle geçtim. Edirne istikametine dönmek istediğimde süratim 40-50 km civarındaydı. Viraja hızlı girmedim. Virajı dönmeye başladığım an otobüs bir anda kaymaya başladı, durduramadım. Rötarderin bütün kademelerini sonuna kadar çektim ancak asfaltın ıslak olması nedeniyle fren tutmadı. Aracın sağ ön tarafı bariyerlere çarptı, sağ tarafa yattık ve sürüklendik. Emniyet kemerim takılıydı, araç yan yatınca direksiyonda asılı kaldım. Kendi imkanlarımla kurtuldum, ön camı kırarak dışarı çıktık. Başka bir sürücü beni darp edilmemem için olay yerinden uzaklaştırdı. Çok üzgünüm, keşke bu olay yaşanmasaydı.”

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen H.İ., mahkemece tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden Salih Güler, Gamze Sezer, Şenay Demirci ve bir diğer yolcunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yaralıların tedavisi çevre hastanelerde sürüyor.

Kaynak: İHA

