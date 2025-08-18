Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Yolcu Otobüsü Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı! 4 Can Kaybı, 26 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, sabah saat 06.15 sıralarında Paşaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrilirken, kazanın şiddeti ve otobüsün sürüklenme anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÖNCE BARİYERE ÇARPTI SONRA DEVRİLDİ

Görüntülerde, otobüsün aniden savrularak bariyerlere çarptığı ve ardından devrilerek metrelerce sürüklendiği net şekilde görülüyor. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden 4 kişinin kimlik tespiti yapılırken, 26 yaralıdan 24’ünün hastanelerde tedavisi devam ediyor, 2 kişi ise taburcu edildi. Otobüs, kaza sonrası vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafiğe kapatılan yol tekrar ulaşıma açıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

İstanbul Valiliği kazayla ilgili yaptığı açıklamada, olayın şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da çok yönlü bir soruşturma başlattı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

