Bodrum'da Denizde Can Pazarı! Tekne Alev Alev Yandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın turizm cenneti Bodrum, bugün korku dolu anlara sahne oldu. Gündoğan Koyu’nda demirli bir teknede, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi adeta bir alev topuna çevirdi. Teknede bulunan 1 kişi, çevredeki botların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında teknede ciddi hasar meydana gelirken, kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İLK AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgular, yangının teknik bir arıza veya insan hatasından kaynaklanmış olabileceğini gösterse de kesin neden henüz netlik kazanmadı. Bölge sakinleri ve çevredeki tekne sahipleri, olay sırasında büyük panik yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA