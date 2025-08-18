Bodrum'da Denizde Can Pazarı! Tekne Alev Alev Yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gündoğan Koyu’nda demirli bir teknede çıkan yangın paniğe neden oldu. Teknedeki 1 kişi çevredeki botlar tarafından kurtarılırken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın turizm cenneti Bodrum, bugün korku dolu anlara sahne oldu. Gündoğan Koyu’nda demirli bir teknede, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi adeta bir alev topuna çevirdi. Teknede bulunan 1 kişi, çevredeki botların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Bodrum'da Denizde Can Pazarı! Tekne Alev Alev Yandı - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında teknede ciddi hasar meydana gelirken, kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da Denizde Can Pazarı! Tekne Alev Alev Yandı - Resim : 2

İLK AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgular, yangının teknik bir arıza veya insan hatasından kaynaklanmış olabileceğini gösterse de kesin neden henüz netlik kazanmadı. Bölge sakinleri ve çevredeki tekne sahipleri, olay sırasında büyük panik yaşadıklarını ifade etti.

İstanbul’da Fırtına Alarmı: Ağaçlar Devrildi, Camlar Kırıldı, Trafik Kilitlendiİstanbul’da Fırtına Alarmı: Ağaçlar Devrildi, Camlar Kırıldı, Trafik KilitlendiGüncel

Tekne Faciasında Yeni Gelişme: İş İnsanı Halit Yukay'ın Kayboluşunda Yeni Görüntüler Dosyaya GirdiTekne Faciasında Yeni Gelişme: İş İnsanı Halit Yukay'ın Kayboluşunda Yeni Görüntüler Dosyaya GirdiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla Bodrum Yangın Tekne
Son Güncelleme:
Doğum Gününü Kutlayamadı Bile! Farah Zeynep Abdullah'ın En Acı Günü, Aldığı Haberle Yıkıldı Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı
Eyüpsultan'da Taksiciyi Öldürdü, İfadesi Çıldırttı! 'Hasmıma Benzettim' Cinayeti 'Hasmıma Benzettim' Cinayeti
Tarım Orman-İş'ten Çarpıcı Yangın Raporu: Bakanlıkta Orman Mühendisi Yok! Sendikadan Çarpıcı Yangın Raporu... Bakanlıkta Orman Mühendisi Yok!
Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı