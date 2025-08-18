Eyüpsultan'da Taksiciyi Öldürdü, İfadesi Çıldırttı! 'Hasmıma Benzettim' Cinayeti

Eyüpsultan’da taksi şoförü Sefer Kaya, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Muhammed E.İ., “Hasmıma benzettim, o yüzden ateş ettim” diyerek cinayeti itiraf etti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da Taksiciyi Öldürdü, İfadesi Çıldırttı! 'Hasmıma Benzettim' Cinayeti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan kan donduran cinayet, taksi camiasını yasa boğdu. 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı’nda meydana gelen olayda, taksi şoförü Sefer Kaya (34 TBC 07 plakalı taksi), kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Eyüpsultan'da Taksiciyi Öldürdü, İfadesi Çıldırttı! 'Hasmıma Benzettim' Cinayeti - Resim : 1

Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin ortak operasyonuyla gözaltına alınan zanlının 18 yaşındaki Muhammed E.İ. olduğu belirlendi. Şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eyüpsultan'da Taksiciyi Öldürdü, İfadesi Çıldırttı! 'Hasmıma Benzettim' Cinayeti - Resim : 2

SKANDAL SAVUNMA

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Muhammed E.İ.’nin ifadesi, olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Şüpheli, “Yolda duruyordum, yanımda bir taksi durdu. İçindekini hasmıma benzettim, o yüzden ateş ettim” dedi. Cinayetin ardından yakalanmamak için cep telefonunu kırdığı öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TAKSİCİLER İSYAN ETTİ

Sefer Kaya’nın hayatını kaybetmesi, taksici camiasında büyük yankı uyandırdı. Meslektaşları, olayın ardından hastane önünde ve cinayetin işlendiği Selanik Bulvarı’nda konvoy oluşturarak saldırıyı protesto etti. Taksiciler adına konuşan Deniz Dündar, “Yıllardır kabinli araç talebimizi dile getiriyoruz. Evden çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz, çünkü kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail’imizi yanımızda taşıyoruz. Bugün Sefer kardeşimiz, yarın başka bir arkadaşımız… Artık yeter, can güvenliğimiz için acil çözüm istiyoruz!” diyerek yetkililere seslendi.

Ev Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf EttiEv Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf EttiGüncel

İsveç'te Camiye Silahlı Saldırı, Yaralılar Varİsveç'te Camiye Silahlı Saldırı, Yaralılar VarDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Taksi Eyüpsultan Cinayet
1970'li Yılların Taçsız Kraliçesiydi: Türk Halk Müziği'nin Efsane İsmi Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti! 'Taçsız Kraliçe' Hayatını Kaybetti
Adalar Üzerinden Yola Çıktı Geliyor! Maltepe, Pendik, Kartal ve Kadıköy'e Saat Verildi: Bir Anda Gökten Boşalacak, Aman Dikkat! Adalar Üzerinden Yola Çıktı Geliyor!
250 Liralık Kabus! Güneş Kreminin Alternatifinde Gizli Tehlike, Vakalar Artabilir 250 Liralık Kabus! Güneş Kreminin Alternatifinde Gizli Tehlike, Vakalar Artabilir
İş İnsanı Halit Yukay Günlerdir Bulunamadı, Kıvanç Tatlıtuğ 4 Bölgeyi İşaret Etti İş İnsanı Halit Yukay Günlerdir Bulunamadı, Kıvanç Tatlıtuğ 4 Bölgeyi İşaret Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı