İsveç'te Camiye Silahlı Saldırı, Yaralılar Var

İsveç’in Örebro kentinde bir cami yakınlarında silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi. Saldırıda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis yetkilileri, saldırısı sırasında iki kişinin yaralandığını açıklayarak halktan bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, olayın cinayete teşebbüs olduğu belirtiliyor.

SALDIRI NEDENİ BİLİNMİYOR

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Polis Sözcüsü Lars Hedelin, saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Expressen gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Mazen Muwaffak, camiden çıkan 2 kişinin vurulduğuna işaret ederek, "Saldırı camiye yönelik mi yoksa vurulan şahıslara yönelik mi yapıldı, tam bilemedik. Polisin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesi bizi memnun etti." dedi.

Kaynak: AA