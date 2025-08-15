Türkiye Sınırındaki 'Saatli Bomba' için Acil Önlem Çağrısı! 'Sıradaki Çernobil'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ermenistan’ın Metzamor kentinde bulunan ve 1976’da açılan nükleer enerji santrali, yüksek risk nedeniyle Avrupa'nın gündeminde. Uzmanlar, Türkiye sınırına 16 kilometre mesafedeki tesisi, 'sıradaki Çernobil' ve 'saatli bomba' olarak tanımlıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE YER ALIYOR

İki reaktörlü olarak inşa edilen santral, 1988’deki Spitak Depremi sonrası 6 yıl kapalı kaldı. Tekrar faaliyete geçtiğinde Ermenistan’ın elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılamaya başladı. Ancak santralin hem yaşlı teknolojisi hem de yüksek sismik risk bölgesinde bulunması, olası bir felaket nedeniyle endişelendiriyor.

'HER AN PATLAYABİLİR'

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Güney Kafkasya uzmanı Dr. Peter Marko Tase, "Bu reaktör ekonomik kaynakların yetersizliği ve teknolojisinin eskiliği nedeniyle her an infilak edebilecek bir patlayıcı gibi" dedi. Olası bir nükleer erimenin, Çernobil’deki felakete benzer şekilde toprak, su ve hava kirliliği yaratacağını belirten Tase, bu etkinin Avrupa semalarında en az 10 yıl sürebileceğini vurguladı.

ABD VE AB'YE ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Santral, Rusya’nın devlet nükleer ajansı Rosatom tarafından işletiliyor. Aralık 2023’te bir reaktörün modernizasyonu için 65 milyon dolarlık anlaşma imzalandı ancak Moskova’nın bu taahhüdü yerine getirip getirmeyeceği belirsiz.

Tase, ABD ve Avrupa Birliği'ni acil önlem almaya çağırarak, "Bu saatli bomba patlamadan etkisiz hale getirilmeli. Metzamor, küresel güvenlik ve istikrar için en büyük tehditlerden biri olabilir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi