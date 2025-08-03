Ukrayna'da Nükleer Tesis Vuruldu: Bölgede Tehlike Çanları Çalıyor

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş iki yılı aşkın süredir devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, "Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nde bulunan yetkililer, UAEA ekibini santralin yardımcı tesislerinden birinin top atışları ve insansız hava araçlarıyla (drone) vurulduğu konusunda bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise, "Bir nükleer santral civarındaki herhangi bir saldırı, hedef ne olursa olsun, nükleer güvenlik açısından potansiyel riskler taşır ve bundan kaçınılmalıdır. Bir kez daha, nükleer tesislerin yakınında azami askeri itidal çağrısında bulunuyorum; böylece bir nükleer kazanın meydana gelme riski önlenebilir" dedi.

Kaynak: İHA