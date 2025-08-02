Gazze’de Yaşam Savaşı! Yardım Tırları Yağmalandı

İsrail’in saldırı ve kuşatmaları altında yaşam mücadelesi veren Gazze’de, bölgeye ulaşan yardım tırlarının büyük bir kısmı açlık ve güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandı. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan insani kriz derinleştikçe yardımların da hedef haline geldiği vurgulandı.

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Gazze’de Yaşam Savaşı! Yardım Tırları Yağmalandı
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İsrail’in saldırılarını hız kesmeden devam ettirdiği Gazze Şeridi’nde yaşananlar kan dondurmaya devam ediyor.

Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi Gazze Şeridi’ne dün yalnızca 73 yardım tırının girişine izin verildiği belirtti. Yapılan açıklamada “Gazze'ye giren 73 yardım tırının çoğu, İsrail’in kasıtlı olarak yarattığı açlık ve güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandı” ifadelerine yer verildi.

GÜNLÜK 600 TIRA İHTİYAÇ VAR

Gazze’de altyapının büyük ölçüde çöktüğü, sağlık, gıda ve temel hizmetlerin neredeyse durma noktasına geldiği hatırlatılarak, bölgenin en az günlük 600 yardım tırına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Gazze’de Yaşam Savaşı! Yardım Tırları Yağmalandı - Resim : 1

YARDIM ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, İsrail'in uyguladığı "aç bırakma politikası" en sert şekilde kınanırken, bu insani felaketten yalnızca İsrail'in değil, onu destekleyen ülkelerin de sorumlu olduğu belirtildi. Medya Ofisi, sınır kapılarının derhal açılması ve başta bebek maması olmak üzere yeterli insani yardımın bölgeye ulaştırılması için çağrıda bulundu.

Gazze’de aylardır devam eden abluka ve yoğun saldırılar nedeniyle açlık, su sıkıntısı ve sağlık hizmetlerinin durması sonucu ölümler hızla artıyor. Özellikle çocukların açlıktan yaşamını yitirdiği bölgede, son verilere göre açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162’ye ulaştı.

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Kaynak: AA

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