35 Milyar Euroluk Aşı Anlaşması Böyle Yapılmış! Hepsi Silindi, Telefonlar Değiştirildi

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Dünyada 2020 yılında patlayan Kovid-19 pandemisi döneminde Avrupa'nın en büyük aşı anlaşmasının sadece mesajlaşmayla yoluyla yapıldığı öğrenildi. Avrupa Birliği'nin Pfizer ile imzaladığı 35 milyar euroluk bu anlaşmayla ilgili ortaya çıkan yeni belgeler meseleye biraz daha yakından bakılmasına neden oldu.

Avrupa'nın önemli politik içerikli yayınlarından Politico'nun haberine göre bu belgeler, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Pfizer CEO’su Albert Bourla ile doğrudan mesajlaşıp anlaşmayı yaptığını işaret ediyor ancak bu mesajlar artık bulunamıyor. Söz konusu yazışmaların 2021 yazında Ursula von der Leyen'in kabine şefi tarafından tespit edildiği ama "gereksiz" görülüp arşivlenmediği belirtildi.

TELEFONUNU DA DEĞİŞTİRMİŞ

Diğer yandan da Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in o dönemde kullandığı cep telefonunu birkaç kez değiştirdiği ve mesajları yeni telefonuna aktarmadığı ifade edildi. Bu durum da anlaşmanın önemi göz önünde bulundurulduğunda şüpheli bulundu.

Avrupa Sayıştayı, söz konusu aşı anlaşmasını "Komisyon'un pandemi döneminde imzaladığı en büyük aşı sözleşmesi" olarak nitelendirdi. Toplam değeri 35 milyar euro olan bu anlaşmanın silinmiş mesajlar üzerinden yapılıp kayda alınmamış olma ihtimali ise tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi