YÖK Başkanı Açıkladı: Sahte Diploma Skandalında Çifte Soruşturma

Sahte diplomayla 400 kişinin düzmece belgeyle profesör ve doçent yapılması ülkede infial yarattı. Skandalla alakalı konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, “Çok ciddi bir hadise. Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz. Burada yasal düzenlemeye de ihtiyaç var” dedi.

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YÖK Başkanı Açıkladı: Sahte Diploma Skandalında Çifte Soruşturma
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Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleme skandalı gündemden düşmüyor. Olayla ilgili yargı süreci ve nasıl yaptırımlar olacağı merak konusu olurken, 400 akademisyenin şüpheli olduğu skandalda 65 kişi hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; bu skandalın ardından kamu kurumlarında sahtecilik girişimlerine karşı alınan tedbirlerin önemi yeniden gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise bir açıklama yaptı.

'YASAL DÜZENLEME GEREK'

Olayı haber alır almaz harekete geçtiklerini söyleyen Özvar, “Çok ciddi bir hadise. İki koldan soruşturma yapacağız. Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz. Dün itibarıyla ilgili üniversitelere gerekli işlemlerin başlatılması noktasında yazı gönderdik" dedi.

Başkan Özvar, sahte diploma olaylarının önüne geçmek ve cezai yaptırımları artırmak adına yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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Ankara'da Sahte Diploma ve Sürücü Belgesi Skandalı! 400 Akademisyeni Usulsüz Atayıp Doçent ve Profesör Yapmışlar!Ankara'da Sahte Diploma ve Sürücü Belgesi Skandalı! 400 Akademisyeni Usulsüz Atayıp Doçent ve Profesör Yapmışlar!Güncel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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