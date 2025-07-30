Ankara'da Sahte Diploma ve Sürücü Belgesi Skandalı! 400 Akademisyeni Usulsüz Atayıp Doçent ve Profesör Yapmışlar!

Ankara’da kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye yönelik soruşturmada, 65 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 6 Şubat depreminde ölen avukatların kayıtlarını silip yerine sahte kayıtlar ekleyen şüpheliler için 5 ila 50 yıl hapis cezası istendi. Şüphelilerin ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadıkları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu kaydedildi.

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Ankara'da Sahte Diploma ve Sürücü Belgesi Skandalı! 400 Akademisyeni Usulsüz Atayıp Doçent ve Profesör Yapmışlar!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayarak sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi düzenleyen bir çeteye yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Soruşturmanın ikinci aşamasında, 65 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Şüphelilere, “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine girme” ve “verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

400 BİN TL'YE VARAN ÜCRETLER...

İddianameye göre, şüpheliler TÜRKTRUST ve E-İMZATR gibi elektronik sertifika sağlayıcıları üzerinden Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine yetkisiz erişim sağladı. Gazi Üniversitesi’nde sahte mezuniyet kayıtları oluşturularak 39 sahte diploma düzenlendi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine girilerek 90 kişinin sürücü belgesi yazılı sınav sonuçları ve 21 kişinin direksiyon sınav sonuçları başarısızken başarılı olarak değiştirildi. Çete, sahte belgeler için 400 bin TL’ye varan ücretler talep etti ve bazı kişilerin kimlik bilgilerini çalarak sahte e-imzalar üretti.

SORUŞTURMANIN EN ÇARPICI DETAYI

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri, şüphelilerin 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden avukatların sistemdeki kayıtlarını silerek, yerine diploma talep eden kişileri kaydetmesi oldu. İddianamede, bu yöntemle 400 akademisyenin usulsüz atama ile doçent ve profesör kadrolarına yerleştirildiği belirtildi. Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı, iddianamede müşteki olarak yer aldı.

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Kaynak: DHA

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