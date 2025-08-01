Karar Resmi Gazete'de: YÖK Başkanı Seçildi
YÖK Başkanlığı'na seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre mevcut Başkan Erol Özvar, yeniden YÖK Başkanı olarak atandı.
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Gece saatlerinde yayımlanan atama kararlarından biri de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na seçim kararıydı.
Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı'na mevcut başkan Prof. Dr. Erol Özvar yeniden seçildi.
Diğer yandan Rekabet Kurulu Üyeliğine ise Ayşe USLU Cevlek atandı.
Kaynak: ANKA
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