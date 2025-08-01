Karar Resmi Gazete'de: YÖK Başkanı Seçildi

YÖK Başkanlığı'na seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre mevcut Başkan Erol Özvar, yeniden YÖK Başkanı olarak atandı.

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Karar Resmi Gazete'de: YÖK Başkanı Seçildi
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Gece saatlerinde yayımlanan atama kararlarından biri de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na seçim kararıydı.

Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı'na mevcut başkan Prof. Dr. Erol Özvar yeniden seçildi.

Karar Resmi Gazete'de: YÖK Başkanı Seçildi - Resim : 1

Diğer yandan Rekabet Kurulu Üyeliğine ise Ayşe USLU Cevlek atandı.

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Kaynak: ANKA

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YÖK Erol Özvar
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