Taksiciye Beş Kurşun! Meslektaşları İsyan Etti: 'Azrail'imizi Yanımızda Taşıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı’nda saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü 43 yaşındaki Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın peş peşe 5 el ateş ettiği tabancadan çıkan kurşunlar Kaya’ya isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TAKSİCİ KURTARILAMADI

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden taksi şoförü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

MESLEKTAŞLARI İSYAN ETTİ

Kaya’nın ölüm haberinin ardından meslektaşları gece saatlerinde hastanede ve olayın yaşandığı caddede toplanarak konvoy oluşturdu. Korna çalarak tepki gösteren taksiciler, meslektaşlarının can güvenliği sorununa dikkat çekti.



Taksiciler konvoy oluşturarak cinayeti protesto etti.

'EVDEN HELALLİK ALARAK ÇIKIYORUZ'

Taksiciler adına açıklama yapan Deniz Dündar, uzun süredir kabinli araç talebinde bulunduklarını hatırlatarak, "Bir arkadaşımızı direksiyon başında katledilmiş halde bulduk. Yıllardır dile getirdiğimiz kabinli araç sorununu çözüme kavuşturulması için elimizden gelen mücadeleyi dernekler olarak verdik. Sözlü ve yazılı olarak gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Evlerimizden helalleşerek çıkıyoruz. Evden çıkarken çoluk çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz. Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail’imizi yanımızda taşıyoruz. Burada toplanan arkadaşlar Sefer abileri için buradalar. Yarın başka bir arkadaşları için burada olmak istemiyorlar. Bugünden itibaren sesimizi duyun. Can ve mal güvenliği olmayan sektörde çalışmak istemiyoruz." dedi.



Taksiciler adına açıklama yapan Deniz Dündar.

Toplanan grup, Sefer Kaya için Kur’an-ı Kerim okudu, ardından dağıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA