Trafik Tartışması Can Aldı: Taksici Hayatını Kaybetti, Doktor Tutuklandı

Maltepe’de meydana gelen küçük çaplı trafik kazasının ardından yaşanan tartışma ölümle sonuçlandı. Kaza sonrası tutanak tutulmasını isteyen taksici A.Z.S. ile doktor F.Ç. arasında çıkan kavga sırasında yere düşen taksici hayatını kaybetti. Doktor F.Ç., taksiciye ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

KAZA TUTANAĞI TARTIŞMASI

12 Mart akşamı Maltepe Aydıntepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, mesaiden dönen 44 yaşındaki doktor F.Ç.’nin kullandığı otomobil, aniden duran bir taksiye çarptı. Kaza sonrası araçtan inen taksici A.Z.S. (54), kaza tutanağı tutulmasını talep etti. Ancak bu talep kısa sürede taraflar arasında hararetli bir tartışmaya dönüştü.

TEK YUMRUKLA YERE DÜŞÜRDÜ

İddiaya göre yaşanan sözlü atışma, fiziksel kavgaya evrildi. Doktor F.Ç., tartışma sırasında taksiciye yumruk atıp itti. Dengesini kaybederek yere düşen A.Z.S., başını sert zemine çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan taksici, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazanın meydana geldiği an, kavganın başlangıcı ve A.Z.S.’nin yere düşme anı net şekilde görüldü. İlk etapta ifadesi alınıp serbest bırakılan doktor F.Ç., mağdurun ölümünün ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

'YUMRUK ATMADIM, İTTİM' DEDİ

Doktor F.Ç.'nin poliste verdiği ifadesinde iddia edildiği gibi A.Z.S.'ye yumruk atmadığını kendisinden uzaklaştırmak ve kendisini korumak için ittiğini söylediği öğrenildi. Karşısındaki kişinin düşerek yerden kalkmaması üzerine kavgayı bırakarak ona yardım etmeye çalıştığını söyleyen F.Ç., ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirtti.

Kaynak: DHA