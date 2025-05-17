Türkiye'den Avrupa Ülkelerine Gönderildi, Bir Bir Geri Çekiliyor

Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen farklı meyvelerin toz karışımında kullanımına izin verilmeyen pigment tespit edildi. Söz konusu ürünler için Polonya ve Yunanistan'da alıcılardan geri çekilmesine karar verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Türkiye'den Avrupa Ülkelerine Gönderildi, Bir Bir Geri Çekiliyor

Dünyada gıda güvenliği en önemli problemler arasında yer alırken, Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen birçok ürün de geri gönderiliyor.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) geri gönderilen ya da herhangi bir işlem uygulanan ürünler listeleniyor. Listeye zaman zaman Türkiye’den ürünler de ekleniyor.

Son olarak yapılan bildirimde, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine gönderdiği farklı meyvelerin toz karışımında kullanımına izin verilmeyen pigment kullanıldığı belirtildi. Söz konusu rengin reaktif kırmızı 141 olduğu kaydedildi.

Türkiye'den Avrupa Ülkelerine Gönderildi, Bir Bir Geri Çekiliyor - Resim : 1

Polonya, ‘Natural Red 50F’ isimli ürünün alıcılardan geri çekilmesine karar verildi. Yunanistan’da da benzer bir karar verilirken, ‘Mixture for Red Forest Fruit Cake’ isimli ürün alıcılardan geri çekildi.

Avrupa ülkelerine gönderilen ürünün risk potansiyeli taşıdığı kaydedildi. İlgili durumun şirketlerin kendilerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ortaya çıktığı belirtildi.

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