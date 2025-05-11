Parkta Korku Dolu Anlar: Çocukların Gözü Önünde Saldırdı

İstanbul Kartal'da bulunan Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki bir parkta dün akşam saatlerinde yaşanan olay, anne Begüm Coşkun ve iki arkadaşının darp edilmesiyle sonuçlandı. Coşkun'un küçük yaştaki oğlu ile vakit geçirdiği parkta, başka çocukların oyun oynadığı topun yüzüne çarpması sonrası yaptığı uyarı, şiddetle karşılık buldu.

Edinilen bilgilere göre olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Begüm Coşkun, 3 buçuk yaşındaki oğlunu kreşten aldıktan sonra, çocuğunun arkadaşlarının anneleriyle birlikte parka gitti. Bu sırada parkta top oynayan bir grup çocuğun attığı top Coşkun'un yüzüne isabet etti. Bunun üzerine çocuklara topu bir süreliğine alarak biraz daha ileride oynamalarını söyleyen Coşkun, topun kaydıraktan kayan diğer çocuklara da çarpabileceği uyarısında bulundu.

YUMRUK VE TEKME ATTI

Ancak bu uyarı, top oynayan çocuklardan birinin babası olan E.U. isimli şahsın tepkisini çekti. İddiaya göre hızla Coşkun'un yanına gelen erkek, topu istedi ve ardından hakaret etmeye başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. Şahsın attığı yumruk ve tekmeler yalnızca Coşkun'a değil, yanında bulunan diğer iki kadına da isabet etti. Kadınların çabalarına rağmen şahıs güçlükle sakinleştirildi. Olayın ardından E.U. parktan ayrılırken, mağdur kadınlar durumu polise bildirdi. Şiddet mağduru üç kadın, saldırgandan şikayetçi oldu.

Olayın ardından açıklama yapan Begüm Coşkun, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Dün çocuklarımızı kreşten aldıktan sonra üç arkadaş parkta oturuyorduk. Çocukların oyun oynadığı sırada bir top yüzüme çarptı. Topu alıp çocuklara biraz daha ileride oynamalarını, çünkü burada başka çocukların da olduğunu söyledim. Gayet sakin ve nazik bir şekilde konuşmama rağmen, bu şahıs bir anda üzerime yürüyerek topu istedi.

Sonra da hakaret edip, 'Vermezsen seni tokatlarım' dedi. Ardından da saldırdı. Sadece bana değil, araya giren tüm kadın arkadaşlarıma da vurdu. Yüzüme gelmeyen yumruklar arkadaşlarıma geldi. Hayatımda ilk kez böyle bir şiddet gördüm. Bu kabul edilemez. Çocukların önünde böyle bir şiddetin olması beni derinden yaraladı. Şahsın gereken cezayı almasını istiyorum."

Kaynak: İHA