Husumetli Aileler Kavga Etti! 5 Yaralı, 15 Gözaltı
Adıyaman’da, aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. 15 kişi gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Olgunlar köyünde Bulut ve Dağhan aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini darbetti. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, darp sonucu yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
15 GÖZALTI
Olay sonrasında bölgede güvenlik tedbirleri artırılırken, hastaneye gelen ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı. Yaşananlarla ilgili olarak jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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