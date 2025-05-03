CHP'li Gürer Sordu, Bakan Yumaklı Yanıtladı: Hayvan Hastalıkları Ne Durumda?

Ekonomik krizle beraber girdi maliyetlerinin artması ve tarımda üretim yerine ithalatın desteklenmesi ile tarım üreticisi yeterince sıkıntı içerisindeyken, şimdi de hayvan hastalıkları sorun yaratmaya başladı. Meseleyi CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer de TBMM gündemine taşıdı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle hayvan hastalıklarıyla alakalı sorular yöneltirken, Bakan Yumaklı da bu soruları cevaplandırdı.

GÜRER'DEN YUMAKLI'YA 3 SORU

Ömer Fethi Gürer, Yumaklı'nın yanıtlaması için hayvan hastalıklarıyla ilgili şu soruları sordu:

"2024 yılında şap, brusella, koyun ve keçi vebası, koyun ve keçi çiçeği, antraks, mavi dil ve üç gün hastalığı gibi hastalıklarla tedavi gören hayvan varlığı sayısı nedir?

Bu hastalıklardan dolayı kaç hayvan telef olmuştur?

Hasta hayvanlardan mevzuat çerçevesinde şartlı kesim yapılan hayvan sayısı kaçtır?

Hayvan hastalıklarının hayvan cinsine göre dağılımı nedir?"

BAKAN YUMAKLI'DAN YANIT

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması, geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, üreticinin korunması, hayvansal ürün piyasalarında istikrarın sağlanarak tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.

2024 yılında şap hastalığından 146, brusella hastalığından 71, antraks (şarbon) hastalığından 2 bin 795, koyun ve keçi çiçeği hastalığından bin 50, koyun ve keçi vebası hastalığından 96, mavi dil hastalığından ise 326 hayvanın öldüğünü açıklayan İbrahim Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele için yaptıkları çalışmaları da anlattı.

HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE

Tarım ve Orman Bakanı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde hayvanların kimliklendirilip kayıt altına alınması, denetlenmesi ve hastalıkların kontrol altına alınması adına çalıştıklarını vurguladı.

Hayvan hastalıklarını önleyerek hayvancılıktaki istikrarı da korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Yumaklı, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) normlarında koruma ve kontrol önlemlerini uyguladıklarını ifade ederek, bakanlık olarak önceliklerinin hayvanların sağlığının korunması olduğunu bildirdi.