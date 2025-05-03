Kuşadası'nda Motosikletler Çarpıştı; 2 Yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kaza meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada, akülü motosiklette bulunan yaşlı bir kadın başından, diğer motosikletin sürücüsü ise ayağından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA