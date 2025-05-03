‘Gizemli Kutu’dan Tuzak Çıktı! Hediye Vaadiyle Kartları Boşaltıyorlar

Sahte kampanyalarla vatandaşlara yüksek değerli hediyeler vaadinde bulunarak ünlü markaların isimlerini kullanan 'Gizemli Kutu' satışları, sosyal medya kullanıcılarını mağdur ediyor. Bu mağduriyetler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılan başvurularla gündeme geldi. En çok şikayet edilen konular arasında internet üzerinden sipariş edilen ürünlerin gönderilmemesi, iadelerin bedelinin geri ödenmemesi ve kutu içeriğinin vaat edilen değerin çok altında çıkması oldu. Tüm bu yaşananlar üzerine Ticaret Bakanlığı, mevcut şikayetleri değerlendirerek inceleme süreci başlattı. İnceleme sonunda ilgili şirketlere yönelik yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

'ÇEŞİTLİ VAATLERDE BULUNUYORLAR'

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür 'Gizemli Kutu' satışlarının tüketicilerin kart bilgilerinin ele geçirilmesine neden olabileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Kırık, bu tür dolandırıcılıklarda sahte siteler aracılığıyla kullanıcıların kişisel verilerinin çalındığını belirterek, "Özellikle popüler markaların, giyim firmalarının, işletmelerin isimlerini ve sitelerini taklit ediyorlar ve buradan hediye kazanacaklarını vadediyorlar. Burada, belirli bir kargo ücreti sizden talep ediliyor. Bir yarışmaya, ankete katılacağınız ve bu sayede gizli kutuyu kazanacağınız belirtiliyor. Gizemli kutunun içerisinde de ceket, elbise, pantolon gibi ürünler belirterek yüksek vaatlerde bulunuyorlar. Vatandaşlarımız da bu hediyelere ulaşabilmek için akımın içerisine dahil oluyorlar" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN KART BİLGİLERİNİZ AKTARILIYOR'

O aşamada sahte bir siteyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Kırık, "Bilindik markaların, giyim firmalarının bire bir taklitlerini geliştirmişler. Vatandaşlar, buraya girip üye olduktan sonra her zaman bu yarışmanın galibi oluyorlar. Ankete katıldıktan sonra, ‘Gizli kutuyu kazandınız’ şeklinde bir mesaj geliyor. Olay, bundan sonra meydana geliyor. Zira dolandırıcılar, sizi ikna ettikten sonra kargo ücreti altında sizden 50 TL, bazen 75 TL, bazen 100 TL talep ediyorlar. Sizin kart bilgilerinizi buraya girmenizle birlikte dolandırıcıların veri tabanına bütün banka ve kart bilgileriniz aktarılmış oluyor. Bundan sonraki süreçte sizin adınıza para çekebiliyorlar ve sizi mağdur ediyorlar. Burada ne popüler bir marka söz konusu, ne de çekiliş ya da hediye söz konusu" diye konuştu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN'

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür sahte kampanyalara katılan kişilerin hukuki sorun yaşamamaları adına gerekli mercilere başvurmaları gerektiğini ifade etti. Vatandaşların özellikle sponsorlu reklamlarla karşılaştıklarında dikkatli davranmalarının altını çizen Kırık, şu önerilerde bulundu: " Vatandaşlarımızın özellikle bu tarz sponsorlu reklamlara karşı oldukça dikkatli olması gerekiyor. Bu tarz reklamlara asla kapılmamaları, bununla birlikte web sitesinin adres çubuğunu mutlaka kontrol etmeleri, aynı zamanda bir işletmenin böyle bir reklam kampanyası ya da hediye çekiliş kampanyası söz konusuysa, resmi sitesinde mutlaka bununla ilgili bir açıklama yer alacaktır. Vatandaşlarımızın kendilerinden banka ve kredi kartı bilgisi isteyen hesaplara asla itibar etmemesi son derece önemlidir. Bir de WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçerek, kimlik ve banka bilgisi isteyenlere asla itibar etmeyin. Bu tarz mesajlar söz konusu olursa, direkt olarak engellemeniz ve siber emniyet güçlerine bu mesajları göndermeniz gerekmektedir. Bu tarz yarışmalara, çekilişlere ve gizemli kutu akımına katılan vatandaşlarımızın ise gelecekte herhangi bir hukuki sorun yaşamaması adına savcılığa suç duyurusunda bulunması oldukça önemlidir."

Kaynak: DHA