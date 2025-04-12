Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın
Altın talebinin yükselmesiyle birlikte piyasada sahte altın alarmı verildi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların altın alırken dikkat etmesi gereken en önemli detayı açıklayarak, belgesiz ve sertifikasız altın alınmaması gerektiğini belirtti.
Kaynak: İHA
Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve yaklaşan düğün sezonu, vatandaşları yatırım ve hediye amaçlı altın alımına yönlendirirken, bu artan talep sahte altınların piyasada daha fazla yer bulmasına neden oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın alışverişlerinde yaşanabilecek mağduriyetlere karşı önemli uyarılarda bulundu.
GERÇEK ALTININ YOLU KUYUMCUDAN GEÇER
Palandöken, altına olan ilginin artmasının bazı fırsatçıları da harekete geçirdiğini belirterek, sahte altın ve düşük ayarlı ürünlerin piyasaya sürülme riskine dikkat çekti. Vatandaşların özellikle sertifikasız, belgesiz ve kaynağı belli olmayan satış noktalarından uzak durması gerektiğini vurguladı. Gerçek ve güvenilir altın almak isteyenlerin yolu kuyumcu esnafından geçmeli diyen Palandöken, bu konuda vatandaşların daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
PİYASADA SAHTE ALTIN ALARMI
Ekonomik belirsizlikler, faiz oranlarındaki değişimler ve küresel ticaret gerilimleri, vatandaşların altını güvenli liman olarak görmesine neden olurken, bu durum kötü niyetli kişilerin iştahını kabartıyor. Palandöken, piyasada giderek artan sayıda sahte ve düşük ayarlı altının bulunduğunu ve bunun hem tüketiciyi hem de dürüst esnafı zarara uğrattığını söyledi.
BELGESİZ ÜRÜNE ASLA GÜVENMEYİN
Altın alımında dikkat edilmesi gereken en önemli konuların başında ürünün belgesi, gramajı ve sertifikası geliyor. Bu belgelerin kontrol edilmesi, sahtecilik vakalarının önüne geçilmesinde büyük rol oynuyor. Palandöken, bu tür basit ama hayati kontrollerin, hem vatandaşın hem de sektördeki esnafın korunmasına katkı sağladığını vurguladı.
ALTIN ALIRKEN BUNLARA DİKKAT
Satın alınan altının belgeli ve sertifikalı olup olmadığı kontrol edilmeli
Gramaj bilgisi net şekilde belirtilmiş olmalı
Tanınmayan, sokakta ya da online platformlarda belgesi olmayan yerlerden uzak durulmalı
Güvenilir kuyumcu esnaflarından alışveriş yapılmalı
Artan taleple birlikte altın piyasasında yaşanan hareketliliğin cazibesine kapılmadan, bilinçli alışveriş yapmak hem maddi hem de manevi açıdan büyük önem taşıyor.