Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın

GERÇEK ALTININ YOLU KUYUMCUDAN GEÇER

Palandöken, altına olan ilginin artmasının bazı fırsatçıları da harekete geçirdiğini belirterek, sahte altın ve düşük ayarlı ürünlerin piyasaya sürülme riskine dikkat çekti. Vatandaşların özellikle sertifikasız, belgesiz ve kaynağı belli olmayan satış noktalarından uzak durması gerektiğini vurguladı. Gerçek ve güvenilir altın almak isteyenlerin yolu kuyumcu esnafından geçmeli diyen Palandöken, bu konuda vatandaşların daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.