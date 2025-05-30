Bu Emeklilere Temmuzda Zam Yapılmayacak: Milyonlarca Emekliyi Ayağa Kaldıracak Karar
Temmuzda açıklanacak enflasyon verisiyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek ancak bu artış sadece kök maaşlara yansıtılacak. Meclis, temmuz ayında olağanüstü toplanmazsa kök maaşı düşük olan yaklaşık 2.5 milyon emekli temmuzda zam alamayacak.
Kaynak: Sözcü
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte emeklilere yapılacak ara zam oranı netleşecek. Ancak Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girmesi ve olağanüstü toplanmaması durumunda, kök maaşı düşük olan 2.5 milyon emekli tek kuruş zam alamadan temmuz ayını geçirebilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARA KÖTÜ HABER
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için zam oranı, 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek. Ancak mevcut yasal düzenlemelere göre bu artış sadece kök maaşlara uygulanacak. Bu da, halihazırda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşını alan milyonlarca emekliye zam yapılmaması anlamına geliyor.
MİLYONLARCA EMEKLİYE SIFIR ZAM ŞOKU
Geçtiğimiz yıl da benzer bir tablo yaşanmış ve en düşük maaşa artış yapılabilmesi için Meclis’in temmuz ayı sonuna kadar çalışmaya devam etmesi gerekmişti. Bu yıl ise Meclis’in 1 Temmuz’da tatile girmesi planlanıyor. Eğer tatil öncesi veya sonrası olağanüstü bir toplantı gerçekleşmezse, 2.5 milyon emekli maaşına sıfır zam alacak.