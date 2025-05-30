Bu Emeklilere Temmuzda Zam Yapılmayacak: Milyonlarca Emekliyi Ayağa Kaldıracak Karar

MİLYONLARCA EMEKLİYE SIFIR ZAM ŞOKU

Geçtiğimiz yıl da benzer bir tablo yaşanmış ve en düşük maaşa artış yapılabilmesi için Meclis’in temmuz ayı sonuna kadar çalışmaya devam etmesi gerekmişti. Bu yıl ise Meclis’in 1 Temmuz’da tatile girmesi planlanıyor. Eğer tatil öncesi veya sonrası olağanüstü bir toplantı gerçekleşmezse, 2.5 milyon emekli maaşına sıfır zam alacak.