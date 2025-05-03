Park Halindeki Araç Alev Aldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir panelvan minibüste çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı ve itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Park Halindeki Araç Alev Aldı

Olay, Sadri Artunç Caddesi üzerinde meydana geldi. Cafer Öztekin’e ait 34 SBR 56 plakalı panelvan minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla birlikte olay yerine polis ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında minibüs maddi hasar görürken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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