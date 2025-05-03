Sarıyer'den Sonra Şimdi de Gaziosmanpaşa! Yol Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü... Binalar Tahliye Edildi

Sarıyer'de sabah saatlerinde yaşanan yol çökmesi sonrası Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde de İSKİ su borusunun patlaması sonucu inşaat temelinde çökme meydana geldi. Yanındaki iki bina çatlaklar nedeniyle tahliye edildi, inşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

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Sarıyer'de Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde sabah saatlerinde yolda çökme meydana gelmişti. Sarıyer'deki çökmeden sonra bir haber de Gaziosmanpaşa'dan geldi. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde, saat 06.00 sıralarında bir inşaatın temelinde çökme yaşandı.

Sarıyer'den Sonra Şimdi de Gaziosmanpaşa! Yol Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü... Binalar Tahliye Edildi - Resim : 1

2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Temel kazısı sonrası İSKİ’ye ait bir su borusunun patlaması sonucu sızan su, toprağın altına yayıldı. Toprağın suyu tutamaması nedeniyle inşaatın temelinde çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, inşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki biri 2 katlı, diğeri 3 katlı iki bina, oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Sarıyer'den Sonra Şimdi de Gaziosmanpaşa! Yol Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü... Binalar Tahliye Edildi - Resim : 2

Gaziosmanpaşa Müteahhitler Birliği Başkanı Erhan Acat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sabah itibarıyla burada bir yolda çökme meydana gelmiş. İSKİ hattı borusunun patlaması nedeniyle bir su baskını olmuş. Su baskınından dolayı perde duvarlarda biraz açılma meydana gelmiş. Bununla alakalı risk teşkil edecek bir durum söz konusu değil. Sabah altı gibi. Yan taraftaki iki bina tahliye edildi” dedi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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