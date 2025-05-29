Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı

HAYAT PAHALILIĞI HERKES İÇİN AYNI DEĞİL

Eğilmez, enflasyon ile hayat pahalılığı arasındaki farkı da vurguladı. “Hayat pahalılığı herkes için aynı değil. Ücreti enflasyonun üzerinde artanlar bu durumu hissetmeyebilir. Ama gelir artışı enflasyonun altında kalanlar için özellikle gıda enflasyonu ciddi bir sorun” değerlendirmesinde bulundu.