Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı
Ekonomist Mahfi Eğilmez, yüksek enflasyonun özellikle sabit gelirli vatandaşlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, market alışverişlerindeki fiyat artışlarını örneklerle değerlendirdi. Eğilmez, gıda fiyatlarının geldiği noktayı "marketlerde girdi-çıktı bedeli 500 lira oldu" sözleriyle ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Katıldığı bir televizyon programında hayat pahalılığına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Mahfi Eğilmez, günlük alışveriş deneyimini şu sözlerle aktardı:
“Eşimle sabah markete gittik. Et, süt, peynir gibi ürünler almadık. Sadece sebze ve meyve aldık. 3 patlıcan, 3 salatalık, 5 domates... Kasaya geldiğimizde çıkan fiyat inanılmazdı. Her şey o kadar pahalanmış ki artık fiyat algımızı kaybettik.”
MARKET ZİYARETİ 500 LİRAYI AŞTI
Mahfi Eğilmez, market alışverişindeki artışı “girdi-çıktı bedeli” ifadesiyle anlattı. Eğilmez, “Taksilerde indi-bindi 135 lira olmuş. Marketlerde girdi-çıktı bedeli 500 lira seviyesine gelmiş durumda. Üstelik bu alışverişte et gibi pahalı ürünler yok. Eğer onları da eklesek, sepet 1.500 lirayı bulur” dedi.
HAYAT PAHALILIĞI HERKES İÇİN AYNI DEĞİL
Eğilmez, enflasyon ile hayat pahalılığı arasındaki farkı da vurguladı. “Hayat pahalılığı herkes için aynı değil. Ücreti enflasyonun üzerinde artanlar bu durumu hissetmeyebilir. Ama gelir artışı enflasyonun altında kalanlar için özellikle gıda enflasyonu ciddi bir sorun” değerlendirmesinde bulundu.
FİYATLAR ARASINDAKİ DENGE KOPTU
Ekonomik göstergelerdeki bozulmanın, günlük yaşamı doğrudan etkilediğine işaret eden Mahfi Eğilmez, “Artık fiyatlar arasında kıyas yapamıyoruz. Bir sakızın bile 35 liraya satıldığını görüyoruz. Mallar arasında fiyat ilişkisi kalmadı. Tuhaf bir döneme girdik” ifadelerini kullandı.