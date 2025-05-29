Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, yüksek enflasyonun özellikle sabit gelirli vatandaşlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, market alışverişlerindeki fiyat artışlarını örneklerle değerlendirdi. Eğilmez, gıda fiyatlarının geldiği noktayı "marketlerde girdi-çıktı bedeli 500 lira oldu" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Mahfi Eğilmez Enflasyon
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Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı - Resim: 1

Katıldığı bir televizyon programında hayat pahalılığına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Mahfi Eğilmez, günlük alışveriş deneyimini şu sözlerle aktardı:

“Eşimle sabah markete gittik. Et, süt, peynir gibi ürünler almadık. Sadece sebze ve meyve aldık. 3 patlıcan, 3 salatalık, 5 domates... Kasaya geldiğimizde çıkan fiyat inanılmazdı. Her şey o kadar pahalanmış ki artık fiyat algımızı kaybettik.”

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Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı - Resim: 2

MARKET ZİYARETİ 500 LİRAYI AŞTI

Mahfi Eğilmez, market alışverişindeki artışı “girdi-çıktı bedeli” ifadesiyle anlattı. Eğilmez, “Taksilerde indi-bindi 135 lira olmuş. Marketlerde girdi-çıktı bedeli 500 lira seviyesine gelmiş durumda. Üstelik bu alışverişte et gibi pahalı ürünler yok. Eğer onları da eklesek, sepet 1.500 lirayı bulur” dedi.

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Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı - Resim: 3

HAYAT PAHALILIĞI HERKES İÇİN AYNI DEĞİL

Eğilmez, enflasyon ile hayat pahalılığı arasındaki farkı da vurguladı. “Hayat pahalılığı herkes için aynı değil. Ücreti enflasyonun üzerinde artanlar bu durumu hissetmeyebilir. Ama gelir artışı enflasyonun altında kalanlar için özellikle gıda enflasyonu ciddi bir sorun” değerlendirmesinde bulundu.

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Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı - Resim: 4

FİYATLAR ARASINDAKİ DENGE KOPTU

Ekonomik göstergelerdeki bozulmanın, günlük yaşamı doğrudan etkilediğine işaret eden Mahfi Eğilmez, “Artık fiyatlar arasında kıyas yapamıyoruz. Bir sakızın bile 35 liraya satıldığını görüyoruz. Mallar arasında fiyat ilişkisi kalmadı. Tuhaf bir döneme girdik” ifadelerini kullandı.

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