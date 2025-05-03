İstanbul'daki Depremin Ardından Prof. Dr. Bektaş'tan Açıklama

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından tüm şehir diken üstünde beklemeye devam ederken, bugün bir sarsıntı daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 11.36'da yaşanan Silivri merkezli depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

PROF. DR. BEKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkla ve depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi olduğunu söyledi. Daha az şiddette artçı depremler olmaya devam ederken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan açıklama geldi.

'FAYIN YAVAŞÇA KAYAN KISMINDA GERÇEKLEŞTİ'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, 3.9 büyüklüğündeki artçı depremin, deprem üreten sismik kabuğun altında fayın yavaşça kayan kısmında gerçekleştiğini söyledi.

Prof. Dr. Bektaş, şunları yazdı:

"M 3,9 SILIVRI DEPREMİ Büyük Cekmecenin 40 km batısında , Silivrinin 28 km güneyinde 14 km derinliğinde oluşan artçı bir deprem. Deprem derinliği Uchida, 2019 Creep Modeline göre deprem üreten sismik kabuğun altında fayın yavaşça kayan kısmında gelişti. Panik yok. Geçmiş olsun."

KENDİSİ KÜÇÜK, ANLAMI BÜYÜK DEPREM: SİLİVRİ M 3,9

Dünyaca ünlü creep uzmanı Uchida'nın batı Marmara için önerdiği modeli destekler:

6,2 Silivri depreminin derinliği 7 km (deprem üreten sığ kabuğun tabanı).

3,9 Silivri depremi daha derinde 14 km ( Fayın sürüklendiği bölge). pic.twitter.com/pUnSewE7pP — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) May 3, 2025

Daha sonra bir paylaşım daha yapan uzman isim, "Kendisi küçük, anlamı büyük deprem" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"SİLİVRİ M 3,9 Dünyaca ünlü creep uzmanı Uchida'nın batı Marmara için önerdiği modeli destekler: 6,2 Silivri depreminin derinliği 7 km (deprem üreten sığ kabuğun tabanı). 3,9 Silivri depremi daha derinde 14 km ( Fayın sürüklendiği bölge)."