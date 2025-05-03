Şener Üşümezsoy Depremin Ardından Tek Tek Açıkladı: 'O Tez Çürüdü'

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Marmaraereğlisi’nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı depremin büyüklüğünü AFAD da 3.7 olarak açıklarken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında ilk değerlendirmelerini paylaştı.

TV100 canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “2019’da olan depremin ve 23 Nisan’da olan depremin devamı bu. Ama şöyle bir farklılık var. Silivri çukurundaki depremin derinliği 20 kilometre uzanıyor. Tekirdağ çukurunda da 20-25 kilometre uzanıyor” dedi.

Üşümezsoy, “Bu doğal oluşan, oradaki fayın bir artçısı. Yeni bir faya gitmiyor. 2. Bir 6 büyüklüğünde deprem olabilir. Derin bir fay orası. Parça parça kırılıyor. Bir seferde kırılacak bir 7’lik, 7.2’lik bir deprem tezi için korkulacak bir nokta yok.” Diye konuştu.

'BİZ SÖYLEDİKTEN SONRA VAZGEÇTİLER'

Üşümezsoy, “Marmara Denizi’nde boydan boya 180 kilometrelik bir fay var mı?” sorusuna da “Bu faylar iki ayrı faydır, bir seferde 7’lik deprem yapmaz” dedi. Üşümezsoy sözlerinin devamında ise, “Biz o fayın olmadığını söyledikten sonra bizzat Celal Şengör o fayın olduğu noktasından vazgeçtiler” diye konuştu.

Üşümezsoy, artçıların küçük şiddetlerde gidip gitmeyeceğine yönelik soruya ise, “Evet. Bir tane 6’lık deprem olabilir belki. Parça parça kırıldığı için enerjileri de küçük küçük geliyor” yanıtını verdi.

Kaynak: TV100