İstanbul Depremi Korkuttu, Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İlk Yorum Geldi

İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından endişeler sürerken, artçı sarsıntılar da devam ediyor. Son olarak, Kandilli verilerine göre Marmaraereğlisi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, gözler deprem bilimcilere çevrildi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Marmaraereğlisi’nde meydana gelen depreme ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Ercan, “Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok” dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin ilk paylaştığı bilgilerde, depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi olduğunu belirtirken, büyüklüğü ise 3.7 olarak açıkladı.

AFAD'ın açıkladığı verilerde depremin derinliği ise 18 kilometre olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

İstanbul'da geçen haftalarda 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve vatandaşlar kendilerini sokağa atmıştı. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı deprem meydana gelirken, sarsıntıların bir ay süreceği kaydedilmişti.

Depremlerin ardından yıkım olmaması sevindirici haberler arasında yer alırken, ikincil sebeplerden çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.