İSTANBUL YİNE SALLANDI... AFAD ve Kandilli'den Art Arda Açıklamalar

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Merkez üssü ise yine Silivri. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssünü ise Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi olarak açıkladı.

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İSTANBUL YİNE SALLANDI... AFAD ve Kandilli'den Art Arda Açıklamalar

İstanbul, 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde deprem ile sallanmıştı. Meydana gelen deprem, olası büyük İstanbul depremini bir kez daha gündeme getirdi. Deprem bilimcilerden art arda farklı yorumlar gelmişti. 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen büyük deprem olduğunu söyleyen de vardı, aksini düşünen de...

Artçılar devam ederken bugün İstanbul bir kez daha sallandı. Kandilli Rasathanesi, 4.0 büyüklüğünde Silivri açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.36'da meydana geldi. Depremin derinliği 14.7 kilometre olarak ölçüldü.

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AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. AFAD, depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi olduğunu söyledi. Depremin derinliğini ise 18 kilometre olarak ölçtü.

İSTANBUL YİNE SALLANDI... AFAD ve Kandilli'den Art Arda Açıklamalar - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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