Samsun'daki Operasyonlarda Ele Geçirildi! Sayısı Yüz Binlerce

Samsun'un İlkadım ilçesindeki operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'daki Operasyonlarda Ele Geçirildi! Sayısı Yüz Binlerce

Türkiye’de kaçak tütüne ilişkin operasyonlar sürerken, son olarak Samsun’un İlkadım ilçesinde de 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'daki Operasyonlarda Ele Geçirildi! Sayısı Yüz Binlerce - Resim : 1

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılıp, kaçak tütün saklandığını tespit etti.

Aramalarda, 525 bin boş makaron, 102 bin 640 içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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