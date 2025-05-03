DEVA Partisi’nden Kürtçe Öğretmen Atamaları İçin Bakan Tekin'e 10 Soruluk Önerge

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Millî Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği 25 bin öğretmen atamasında yalnızca 6 Kürtçe öğretmen kadrosu ayrılmasına sert tepki gösterdi. Kürtçenin Kurmanci lehçesi için 5, Zazaki lehçesi için ise sadece 1 kontenjanın ayrıldığını belirten Ekmen, bu durumu Meclis gündemine taşıdı. Ekmen, Türkiye genelinde Kürtçeye yönelik ciddi bir talep olduğunu, ancak toplam Kürtçe öğretmen sayısının 150’nin altında kaldığını hatırlatarak, bu durumun hem öğrenciler hem de atanamayan öğretmenler açısından ciddi mağduriyetler doğurduğunu vurguladı.

BRANŞ DAĞILIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Ekmen, konuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na kapsamlı bir soru önergesi sundu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan atamalarda sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi eğitim, İngilizce ve özel eğitim öğretmenliği gibi branşlara geniş kontenjanlar ayrıldığını, ancak ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulan Kürtçe için yalnızca 6 öğretmen kadrosunun açıldığını belirtti. Bu kontenjan dağılımının hangi kriterlere göre belirlendiğini soran Ekmen, Kürtçeyi seçmeli ders olarak tercih eden öğrencilerin anayasal eşitlik ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda eğitim alma hakkının zedelendiğini belirtti.

'ADIM ATILMASI ZORUNLU'

Ayrıca, Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programlarından mezun yüzlerce öğretmen adayının işsizlikle karşı karşıya kaldığının altını çizen Ekmen, Kürtçe Öğretmenleri İnisiyatifi’nin verilerine göre aktif olarak çalışan Kürtçe öğretmen sayısının yalnızca 130 civarında olduğunu vurguladı. Bu düşük istihdam oranının, hem öğrencilerin eğitim hakkını hem de mezunların meslek hayatını doğrudan etkilediğini aktaran Ekmen, “Gerek öğrencilerinin taleplerinin karşılanması gerekse üniversite mezunu Kürtçe öğretmenlerinin işsizliğini gidermek adına acil adımlar atılması zorunludur” dedi.

BAKAN TEKİN'E 10 SORU

Ekmen, Bakan Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları sordu:

1. 2025 yılı öğretmen atamalarında yalnızca 6 Kürtçe öğretmen kadrosunun açılmasının gerekçesi nedir? Bu karar hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

2. Son 5 yıl içerisinde Kürtçe öğretmenliği için açılan kadronun sayısı nedir? Bu kadrolar hangi yıllarda, hangi illere dağıtılmıştır?

3. Son 5 yıl içerisinde üniversitelerin Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun öğrenci sayısı nedir?

4. 2023, 2024 ve 2025 Kürtçe öğretmen atamalarının sayılarına bakıldığında, atamaların yıllar içerisinde azaldığı görülmektedir. Atama sayılarındaki bu azalmanın gerekçesi nedir?

5. Önümüzdeki dönemde Kürtçe branşına yönelik öğretmen atamalarında kontenjanların artırılması konusunda Bakanlığınızın herhangi bir planlaması var mıdır?

6. Bakanlığınız tarafından Kürtçe öğretmen ihtiyacına yönelik herhangi bir ihtiyaç analizi yapılmış mıdır? Yapılmış ise ihtiyaç analizini kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

7. Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçesi arasındaki kontenjan dağılımında hangi kriterler esas alınmıştır?

8. Anayasal eşitlik ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda, Kürtçeyi seçmeli ders olarak alan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için herhangi bir eylem planınız bulunmakta mıdır?

9. Türkiye’de yaşayan Kürt vatandaşların sayısı, Kürtçe dersini seçen öğrencilerin sayısı ve buna karşılık istihdam edilen öğretmenlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda, bu hakkın tam anlamıyla karşılanabilmesi için uzun vadeli bir eğitim politikası oluşturulması düşünülmekte midir?

10. Kürtçe derslerine yönelik müfredat güncellemeleri, öğretmen-öğrenci geri bildirimleri doğrultusunda yapılmakta mıdır? Son güncelleme hangi tarihte yapılmıştır? Güncelleme sürecinde ilgili branş öğretmenleri, akademisyenler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınmakta mıdır?