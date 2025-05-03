16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.Ç. isimli şahıs, polis tarafından durduruldu. Yapılan sorgulamada 16 yıl 8 ay 9 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan şahıs, cezaevine gönderildi.

16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de, hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, B.Ç. isimli şüpheli durduruldu. Yapılan sorgulamada, B.Ç.'nin "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay 9 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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