Güzellik Merkezinde Müstehcen Videolu Tehdit! Ortağına Öyle Bir Tuzak Kurdu ki...

Muğla Marmaris'te, ortaklıktan ayrılmak isteyen arkadaşına müstehcen video ile şantaj yapan Yasemin G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Güzellik Merkezinde Müstehcen Videolu Tehdit! Ortağına Öyle Bir Tuzak Kurdu ki...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin sahibi Yasemin G.’nin ortağı Sevim D.’ye ortaklıktan ayrılmak istemesinin ardından gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptığı iddia edildi. Yasemin G. müstehcen görüntülerle şantaj yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabah’tan Mikail Zeybek ve Hayrettin Şaşmaz’ın haberine göre, Marmaris’teki bir güzellik merkezinin sahibi olan Yasemin G. kendisine ortak olmak isteyen Sevim D. İle 21 Ekim 2024’te 3 milyon 500 bin TL karşılığında ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Sevim D.’nin paranın yarısını peşin ödediği kalan kısım içinde 1 milyon 195 bin TL tutarında senet imzaladığı öğrenildi. Sevim D., A.S. isimli erkekle Yasemin G. tarafından tanıştırılırken, ikili arasında yakınlaşmanın başladığı iddia edildi. İkili sık sık ofiste buluşurken, Yasemin G.’nin ofise gizli kamera yerleştirerek bu yakınlaşmayı görüntülediği ne sürüldü.

Güzellik Merkezinde Müstehcen Videolu Tehdit! Ortağına Öyle Bir Tuzak Kurdu ki... - Resim : 1

Sevim D.’nin ortaklıktan ayrılmak istemesinin ardından Yasemin G.’nin şantaj yapmaya başladığı ileri sürüldü. Ortaklıktan ayrılmak isteyen Sevim D. Parasını geri isteyince Yasemin G. “Parayı vermeyeceğim ayrıca kalan senedi de ödeyeceksin. Eğer ödemezsen bu görüntüleri eşine göndereceğim” dedi.

Güzellik Merkezinde Müstehcen Videolu Tehdit! Ortağına Öyle Bir Tuzak Kurdu ki... - Resim : 2

Bu tehditlerin ardından Yasemin G. bir yakının telefonundan Sevim D.’nin eşine müstehcen video ve fotoğrafları gönderdi. Bunun üzerine Sevim D. Yasemin G. isimli ortağından şikayetçi olurken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Yasemin G.’nin işletmesinde gizli kamera bulunurken, cep telefonunda da şantaj görüntüleri ortaya çıktı.

Yasemin G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Sabah

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