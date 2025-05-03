CHP’den Konya’da Büyük Miting! Özel'den Vatandaşlara Çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle bugün Konya’da büyük bir miting yapacak.

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CHP’den Konya’da Büyük Miting! Özel'den Vatandaşlara Çağrı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncüsü bugün Konya'da yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 14.00'te Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenecek miting için Konya'da hazırlıklar sürüyor.

'DURMAYACAĞIZ'

Saat 14:00'de başlayacak miting öncesi Özgür Özel, X hesabından vatandaşlara çağrı yaptı. Özel, "Biz meydanlardayız, milletle birlikteyiz. Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız! Yarın dostun evinde, vefanın, irfanın şehri Konya’dayız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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