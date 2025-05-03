Depremin Üzerinden İki Yıl Geçti, Yaralar Hala Sarılamadı: Kredi Borçları Katlandı

6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, felaketin izleri silinemedi. 11 ili etkileyen yıkımın ardından yüz binlerce insan hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Ekonomik yük ise gün geçtikçe ağırlaşıyor; depremzedeler bu kez de artan kredi borçlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.

Nefes gazetesinden Yurdagül Uygun'un haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) güncel verileri, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki toplam kredi borcunun 1.9 trilyon liraya ulaştığını ortaya koydu. Deprem öncesi bu rakam 724.7 milyar liraydı. İki yıl içinde borç miktarı yüzde 166 oranında artış gösterdi.

GAZİANTEP ZİRVE'DE

En yüksek borç miktarına sahip il 575.1 milyar lirayla Gaziantep oldu. Kentin deprem öncesindeki kredi borcu 217.1 milyar lirayken, bu rakam yüzde 165 artış gösterdi. Hatay ise 280.6 milyar liralık borçla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki Adana'nın borcu iki yılda 404.4 milyar liraya yükseldi.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da benzer bir tablo var. Kentin kredi borcu 63.5 milyar liradan 153.2 milyar liraya çıktı. Osmaniye ise 22.2 milyar liradan 55.3 milyar liraya ulaşan borç miktarıyla dikkat çekti.

BANKALAR TAKİPTE

BDDK’nın verilerine göre, bankaların bölgedeki takipteki alacakları iki yılda yüzde 155 arttı. 11 ilin 2022 yılı sonunda 18.4 milyar lira olan toplam takipteki alacak tutarı, 46.8 milyar liraya yükseldi. Bankaların takipteki alacakları bölgede en çok Şanlıurfa’da arttı. Deprem öncesi 1.1 milyar lira olan şehrin takipteki alacak tutarı, 2025 Mart ayı itibarıyla yüzde 351 artarak 5.3 milyar liraya yükseldi. Bankaların takipteki alacağının en çok arttığı ikinci il ise yüzde 238 ile Diyarbakır oldu.

KİLİS'TE BORÇ YÜZDE 300 ARTTI

11 il arasında depremden sonra borcu en fazla artan il ise Kilis oldu. Deprem öncesi 3.1 milyar lira olan Kilis’in borcu, depremden sonra yüzde 300 artarak 12.7 milyar lirayı buldu. Borcu en çok artan ikinci il ise yüzde 197 ile Diyarbakır oldu. Depremden sonra borcu en çok artan üçüncü il Şanlıurfa olurken, dördüncü sırada Hatay yer aldı.

Kaynak: Nefes Gazetesi