Deprem Sonrası Yatırımcının Rotası Değişti! Silivri’de Toprak Zamlandı

İstanbul depreminin ardından Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Tekirdağ; Çorlu Marmara Ereğlisi gibi ilçelerde arsa ve tarla fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Ancak uzmanlar satışlarda ciddi suistimaller olduğunu belirterek “İmara kapalı olan yerleri imar varmış gibi satıyorlar” uyarısında bulundu.

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Deprem Sonrası Yatırımcının Rotası Değişti! Silivri’de Toprak Zamlandı

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki bazı ilçelerde arsa ve tarla fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. Depremin merkez üssü Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Çorlu ve Saray gibi bölgelerde gayrimenkul talebinin ciddi oranda yükseldiği görüldü.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Silivri’de deprem öncesi 450 metrekarelik imarlı bir arsa yaklaşık 2,5 milyon TL civarındayken, şu anda bu fiyat 4 milyon TL’ye ulaştı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ise 1.000 metrekarelik imarsız bir arazinin değeri kısa sürede 1,5 milyondan 2,5 milyona yükseldi. Depremin merkezine yakın yerlerdeki gayrimenkuller, yatırımcıların ilgisini çekti.

Deprem Sonrası Yatırımcının Rotası Değişti! Silivri’de Toprak Zamlandı - Resim : 1

'HER TOPRAK PARÇASI DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Silivri'de faaliyet gösteren emlak danışmanı Ahmet Göyneli, bölgedeki yoğun ilgiden dolayı telefonlarının susmadığını belirtti. Göyneli, “İmarlı arsa alıp müstakil ev yapmak isteyen de var, tarla alıp ‘tiny house’ yerleştirmek isteyen de… Ama herkesin dikkatli olması gerekiyor. Her toprak parçası sanıldığı gibi değerlendirilemez” uyarısında bulundu.

DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTIYOR

Özellikle Tekirdağ'ın Çeşmeli gibi yapılaşmaya kapalı alanlarında, bazı kişilerin "burası imara açıldı" diyerek yüksek fiyatlardan satış yaptığına dair şikâyetler artış gösterdi. Bu konuda uyarıda bulunan gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Taban, “Bu tür sahte ilanlarla vatandaş kandırılıyor. Mutlaka tapu ve imar durumları resmî kurumlardan kontrol edilmeli” şeklinde konuştu.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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