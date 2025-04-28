Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekonomik beklentilerini ve konut piyasasına etkilerini değerlendirdi. Deprem sonrası büyük şehirlerden Anadolu’ya ve kırsal alanlara tersine göçün artabileceğini öngören Memiş, bu sürecin müstakil ev, arsa ve toprak talebini artırabileceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Güvenlik kaygılarının sıfır konutlara olan ilgiyi yükselteceğini belirten İslam Memiş, bu durumun inşaat sektöründe canlanmaya yol açacağını söyledi. Emlak fiyatlarının Türk Lirası bazında düşmeyeceğini vurgulayan Memiş, “Her ne kadar fiyatlara ‘balon’ dense de emlak fiyatları TL bazında düşmez” değerlendirmesinde bulundu.
İLK KEZ EV ALACAKLARA BEKLEME TAVSİYESİ
İslam Memiş, sosyal konut projelerinde hızlanma beklediklerini ve ilk kez ev alacak vatandaşların acele etmemesi gerektiğini söyledi. Memiş, “Yılın son çeyreğinde sosyal konut projeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. 2026’nın ilk çeyreğine kadar hazırlık yapılması gerekiyor” dedi. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına da dikkat çekerek, devlet destekli büyük bir sosyal konut kampanyasının 2025 yılının sonunda başlayacağını hatırlattı.
ALTIN BİRİKİMİNE DEVAM EDİLMELİ
İslam Memiş, ev almayı planlayan vatandaşlara birikimlerini korumaları konusunda da tavsiyede bulundu. “Elinizdeki parayı çarçur etmeyin. Altın üzerinden birikim yapmaya devam edin. Devletin yapacağı yeni konut kampanyalarıyla daha uygun şartlarda ev sahibi olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
BAKAN KURUM'UN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu yılın sonunda tüm Türkiye’de sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya başlatacağız” dedi.
Kurum, 6,2’lik İstanbul depreminin ardından TOKİ konutlarının dayanıklılığını vurgulayarak, İstanbul dahil 81 ilde yeni sosyal konut projelerinin hayata geçirileceğini bildirdi. Ayrıca, İstanbul’da devam eden 44 bin konut inşaatının yanı sıra, kiralık sosyal konut projelerinin de yıl sonunda vatandaşlara müjdeleneceğini belirtti.