Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin

İLK KEZ EV ALACAKLARA BEKLEME TAVSİYESİ

İslam Memiş, sosyal konut projelerinde hızlanma beklediklerini ve ilk kez ev alacak vatandaşların acele etmemesi gerektiğini söyledi. Memiş, “Yılın son çeyreğinde sosyal konut projeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. 2026’nın ilk çeyreğine kadar hazırlık yapılması gerekiyor” dedi. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına da dikkat çekerek, devlet destekli büyük bir sosyal konut kampanyasının 2025 yılının sonunda başlayacağını hatırlattı.