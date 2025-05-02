CHP'li Yöneticilere Silahlı Saldırıda Flaş Gelişme

Konya'da cumartesi günü yapılacak CHP mitingi öncesinde İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince anons çalışmaları yaptıkları sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Kartav (22) ve Bahattin Demir (28) gözaltına alındı. Kartav ve Demir, çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Konya'da Kılınçarslan Meydanı'nda düzenlenecek olan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılacak. Karaman İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince, dün saat 15.20 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesi sanayi sitesindeki sokaklarda anons aracıyla çalışma yaptı. O esnada bir iş yerinden çıkan Mehmet Kartav ve Bahattin Demir, aracın arkasından kurusıkı tabancayla havaya ateş etti.

Durmaz ve Keskince yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine 2 kişi, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, CHP'ye ait aracın anons yaparak geçişi sırasında kurusıkı tabancayla havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen valilik açıklamasında, “01.05.2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M.K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş; ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır. Şüpheli M.K.'nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP’ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahısların iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır” denildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Mehmet Kartav ve Bahattin Demir, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

Konya'da CHP'li Başkan Yardımcılarına Silahlı SaldırıKonya'da CHP'li Başkan Yardımcılarına Silahlı SaldırıGüncel

Kaynak: DHA

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