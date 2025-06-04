Eczacıbaşı Holding’ten 2,25 Milyar Liralık Rekor! Resmen Açıklandı

KAP AÇIKLAMASIYLA KAMUOYUNA DUYURULDU

KAP’a yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli’deki 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL + KDV bedelle 02.06.2025 tarihi itibarıyla satılmış olup, bu işlemin şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.”