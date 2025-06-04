Eczacıbaşı Holding’ten 2,25 Milyar Liralık Rekor! Resmen Açıklandı
Eczacıbaşı Holding, İstanbul Şişli’de yer alan Levent semtindeki önemli mülklerinden biri olan 193 Ofis Binası’nı elden çıkardı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle birlikte, satış işleminin toplam 2,25 milyar TL + KDV bedelle gerçekleştiği duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, bu satışın şirketin ilgili dönem finansal tablolarına kayda değer bir etkisinin öngörülmediği belirtildi. Açıklamada, işlemin 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla tamamlandığı ifade edildi.
KAP AÇIKLAMASIYLA KAMUOYUNA DUYURULDU
KAP’a yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
“Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli’deki 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL + KDV bedelle 02.06.2025 tarihi itibarıyla satılmış olup, bu işlemin şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.”
ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI DA PAYLAŞILDI
Bildirimde ayrıca, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesinde Eczacıbaşı İlaç’ın %37,28, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’nin ise %11,54 oranında pay sahibi olduğu da belirtildi.