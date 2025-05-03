Garanti BBVA Mobil Uygulaması Düzeldi mi? Bankadan Son Açıklama Geldi... Şubelerle İlgili Yeni Karar

Türkiye'de milyonlarca müşteriye hizmet veren Garanti Bankası'nın mobil uygulaması Garanti BBVA'da dün saatlerce erişim sorunu yaşandı. Milyonlarca kullanıcı mağdur oldu. Herkesin aklında "Uygulama hacklendi mi? Kişisel verilerim çalındı mı?" sorusu varken banka bu ihtimallerin olmadığını belirtti. Garanti'den son yapılan açıklama ise sorunun düzeldiği belirtildi. Ayrıca bugün akşam saat 17.00'ye kadar tüm Garanti Bankası şubeleri açık olacak.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Garanti BBVA Mobil Uygulaması Düzeldi mi? Bankadan Son Açıklama Geldi... Şubelerle İlgili Yeni Karar

Garanti BBVA mobil uygulamasına girmek isteyen kullanıcılar dün büyük bir şokla karşılamıştı. Uygulamaya giremeyen kullanıcılar "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen faha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaşmıştı ve sistemin hacklendiğini düşünerek büyük telaşa kapılmıştı. Garanti BBVA mobil uygulamasında sorun saatlerce sürdü.

Garanti BBVA'dan dün yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenli riski barındırmamaktadır.

Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir.

İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır."

GARANTİ'DEN SON AÇIKLAMA GELDİ

Son açıklama ise bugün geldi. Garanti BBVA sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada dijital kanallar ve çağrı merkezine erişimin normale döndüğü ve hizmete açıldığı belirtildi.

Öte yandan bugün akşam saat 17.00'ye kadar tüm Garanti şubeleri açık olacak. İşte bankadan yapılan son açıklama şöyle:

"Dijital kanallarımız be Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz.

İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17.00'ye kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

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