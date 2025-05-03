Çocukların Hayatlarıyla Böyle Oynamışlardı: Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Vicdansızlar Yakalandı

Esenyurt’ta trafikte birbirleriyle yarışıyormuş gibi tehlikeli hareketler yapan iki okul servisi sürücüsü yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların hayatını tehlikeye atan bu şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığını, para cezası uygulandığını ve sürücü belgelerine el konulduğunu açıkladı.

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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine doğru seyreden iki aracın paylaşılan görüntüleri gündem oldu. İki okul servisi minibüsünün sürücüleri, trafikte birbirleriyle yarışıyormuş gibi devamlı şerit değiştirerek birbirlerinin önüne direksiyon kırdı. Olay hem araç içindeki çocukların hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı için tepki topladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün söz konusu görüntülerdeki trafik magandası servis şoförleri O.S. ve M.E.T.'nin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Diğer yandan, 44 bin 232 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

'ÇOCUKLARIN HAYATIYLA OYNAYAMAZSINIZ'

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur. Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. sanal trafik devriyelerimizce tespit edilmiş ve yakalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Çocukların Hayatlarıyla Böyle Oynamışlardı: Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Vicdansızlar Yakalandı - Resim : 1

Ali Yerlikaya, maddi cezanın yanında, iki şahsın sürücü belgelerinin iptal edildiğini, araçların trafikten men edildiğini ve Çalışma Güzergah İzin Belgeleri'nin de geçici olarak iptal edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı, trafikte herkesin başka kişilerin de hayatından sorumlu olduğunu hatırlatarak dikkatli olma zorunluluğunu vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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