Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaos! 4 Saatte 7 Kaza Birden... Trafik Felç Oldu

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi ile Sapanca ve Arifiye geçişlerinde 4 saatte meydana gelen 7 ayrı trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kazada 1 kişi yaralanırken otoyolun Ankara ve İstanbul istikametleri ulaşıma kapandı, araçlara büyük hasar oluştu.

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Sağanak yağışın etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi ile Sapanca ve Arifiye geçişlerinde 4 saat içinde 7 ayrı kaza meydana geldi.

İ.A. idaresindeki TIR, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Arifiye geçişinde zincirleme kazaya karıştı.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaos! 4 Saatte 7 Kaza Birden... Trafik Felç Oldu - Resim : 1

ULAŞIMA KAPATILDI

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Peş peşe meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralanırken, araçlarda da hasar oluştu.

2 TIR, 1 OTOMOBİL VE 1 TİCARİ ARAÇ

Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Sapanca gişeleri yakınlarında ise 2 TIR, 1 otomobil ve 1 ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kaza sonrasına bölgede uzun araç kuyrukları oluştu, kazalara ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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