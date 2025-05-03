Karaman’da Acı Olay: 6 Yaşındaki Selin Sokakta Oynarken Hayatını Kaybetti

Karaman’da sokakta oyun oynarken yere düşen 6 yaşındaki bir çocuğun üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük Selin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18.30 civarında Hamidiye Mahallesi 373. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla sokakta top oynayan 6 yaşındaki Selin Güneş, oyun sırasında dengesini kaybederek yere düştü. Tam o esnada yoldan geçmekte olan bir otomobil küçük kızın üzerinden geçti. Aracın olay yerinden uzaklaştığı belirtilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ağır yaralanan Selin, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk yaşamını yitirdi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak tespit edildi. 19 yaşındaki R.K.U., polis tarafından yakalanarak Yunus Emre Polis Merkezi'ne götürüldü. Genç sürücünün, ifadesinde olay sırasında çocuğun yerde olduğunu fark etmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA