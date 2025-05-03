Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye Gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacak.

YERİNE CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'den dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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