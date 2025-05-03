Denizli’de İşçi Servisi Karşı Şeride Geçip Kazaya Karıştı: 1'i Ağır, 13 Yaralı

Denizli'de işçileri taşıyan minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bir otomobille çarpışan minibüs devrildi. Feci kazada 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Denizli’de İşçi Servisi Karşı Şeride Geçip Kazaya Karıştı: 1'i Ağır, 13 Yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve seyir halindeki bir otomobille çarpıştı. Kazada minibüs devrilirken biri ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Denizli’de İşçi Servisi Karşı Şeride Geçip Kazaya Karıştı: 1'i Ağır, 13 Yaralı - Resim : 1

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Olay, Denizli-Muğla Karayolu’nun Sarabat Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. (40) idaresindeki 20 ADT 091 plakalı işçi servisi, Tavas makası mevkiinde kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen minibüs, D.A. yönetimindeki 20 ABA 768 plakalı otomobile çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından minibüs yan yattı.

Denizli’de İşçi Servisi Karşı Şeride Geçip Kazaya Karıştı: 1'i Ağır, 13 Yaralı - Resim : 2

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste sıkışan işçiler, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Denizli’de İşçi Servisi Karşı Şeride Geçip Kazaya Karıştı: 1'i Ağır, 13 Yaralı - Resim : 3

Minibüsün hurdaya döndüğü kazada otomobilde de ciddi maddi hasar oluştu. Olay sonrası vinç yardımıyla minibüs kaldırılırken, yolun bir süre kapanması nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de İşçi Servisi Karşı Şeride Geçip Kazaya Karıştı: 1'i Ağır, 13 Yaralı - Resim : 4

Kaynak: İHA

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