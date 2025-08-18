Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
ATV ekranlarında yayınlanan ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü gündeme bomba gibi düştü. Yarışmaya katılan Fadime Üngören, büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki ünlü sunucu dahil herkes şaşırdı. Sorulan sorunun basitliği ise herkesi şoke etti. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar!
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de en çok izleyici kitlesi bulunan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü gündeme bomba gibi düştü. Her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelen yarışmada, Fadime Üngören'in büyük soruya 3 adım kala verdiği karar izleyenleri şaşkına çevirdi.
Yarışmaya katılan Fadime Üngören isimli yarışmacı, ikinci baraj sorularını da başarıyla geçti. Ancak Üngören, dağları aşıp yokuşta tıkandı.
300 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUYU AÇTIRDI
Yarışmacı 300 bin TL değerindeki soruyu da açtırdı.
İŞTE KARŞISINA ÇIKAN O SORU
Yarışmacının karşısına, "Hangi ülkenin marşının sözlerinde "İspanya Kralı'na ömür boyu sadakatimi sundum" ifadesi geçer?" sorusu çıktı.
Yarışmacı büyük ödüle 3 adım kala soruyu kolay olarak niteledi ve 'A- İspanya' cevabını verdi.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
Doğru cevap sonrası yarışmacı büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
ÜNLÜ SUNUCU DAHİL HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca, dooğru cevap sonrası yarışmacının kararına tepki gösterdi ve "Cevabı o kadar kolay olabilir mi?" dedi.
Yarışmacı, 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti.