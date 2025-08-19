Pınar Altuğ Ateş Püskürdü! 'Hukuki Süreç Başlatıyorum'

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada kendisi hakkında ortaya atılan korkunç bir iddiaya tepki gösterdi. Altuğ, söz konusu iddiayla alakalı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Sosyal medyada bilgi kirliliği giderek artarken, özellikle geniş kitlelerce tanınan ünlü isimler hakkında birçok asılsız haber yapılıyor. Bu durum bazen tehlikeli bir seviyeye ulaşarak bu isimlerin yakınlarını dahi korkutuyor. Son olarak bu konuda başı ağrıyan isim ünlü oyuncu Pınar Altuğ oldu.

TikTok’ta yayın yapan bir magazin sayfasının, ünlü oyuncunun trafik kazası geçirip hayatını kaybettiğini iddia etmesi hem yakınlarını hem de hayranlarını endişelendirdi. Bunun üzerine Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

'AİLEM DÜNDEN BERİ ARIYOR'

Ünlü oyuncuü bu kan donduran iddiayla ilgili yasal süreç başlatacağını söyleyerek "Ben gayet iyiyim, gördüğünüz gibi son derece sağlıklıyım. TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim, dünden beri arıyor" diye konuştu.

Bu tarz haberlerin hangi akla hizmet ortaya atıldığını anlamadığını belirten Altuğ, "Böyle bir şeyin nasıl eğlenceli bulunabileceğini ya da ardındaki fikri anlamıyorum. Ancak haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımdan hiç endişeleri olmasın" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

