Ne Evlilik Teklifi Ne Balon Kazası Kapadokya’da Akılalmaz Olay! İmkansızı Başaran Sürücü…Herkes Bunu Konuşuyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nevşehir’in ünlü peribacalarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Yanlış navigasyon yönlendirmesine ayak uyduran sürücü, kendini peribacalarının arasında buldu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turizm merkezleri arasında büyük öneme sahip, aşk diyarı olarak nam salan Kapadokya bu kez ne evlilik teklifi ne de düşen balon ile gündem oldu.

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrasında peribacalarının arasında sıkıştı.

Ne Evlilik Teklifi Ne Balon Kazası Kapadokya’da Akılalmaz Olay! İmkansızı Başaran Sürücü…Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1

KAYALIKLARDA SIKIŞTI

Kayalıklar arasında ilerlemeye çalışan sürücünün o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ne Evlilik Teklifi Ne Balon Kazası Kapadokya’da Akılalmaz Olay! İmkansızı Başaran Sürücü…Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam" notunu düşerek o anları paylaştı. Görüntü kısa sürede büyük dikkat çekerek gündem oldu.

Ne Evlilik Teklifi Ne Balon Kazası Kapadokya’da Akılalmaz Olay! İmkansızı Başaran Sürücü…Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3

Kaynak: İHA

Etiketler
Nevşehir Kapadokya
Son Güncelleme:
Aydın’da Gündem Olan Pankart! 'Çerçioğlu' İsyanı Sokağa İndi: ‘344.003 Kez Haram Olsun’ Aydın’da Gündem Olan Pankart! 'Çerçioğlu' İsyanı Sokağa İndi: ‘344.003 Kez Haram Olsun’
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Yolcu Otobüsü Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı! 4 Can Kaybı, 26 Yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Yolcu Otobüsü Kazası Kamerada! 4 Can Kaybı, 26 Yaralı
Doğum Gününü Kutlayamadı Bile! Farah Zeynep Abdullah'ın En Acı Günü, Aldığı Haberle Yıkıldı Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı
Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı