Ne Evlilik Teklifi Ne Balon Kazası Kapadokya’da Akılalmaz Olay! İmkansızı Başaran Sürücü…Herkes Bunu Konuşuyor

Turizm merkezleri arasında büyük öneme sahip, aşk diyarı olarak nam salan Kapadokya bu kez ne evlilik teklifi ne de düşen balon ile gündem oldu.

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrasında peribacalarının arasında sıkıştı.

KAYALIKLARDA SIKIŞTI

Kayalıklar arasında ilerlemeye çalışan sürücünün o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam" notunu düşerek o anları paylaştı. Görüntü kısa sürede büyük dikkat çekerek gündem oldu.

