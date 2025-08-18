Aydın’da Gündem Olan Pankart! 'Çerçioğlu' İsyanı Sokağa İndi: ‘344.003 Kez Haram Olsun’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa edip AKP’ye katılması siyaset gündeminde tartışmaları da beraberinde getirirken, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'da miting yapma kararı almıştı.

CHP’nin bugün düzenleyeceği "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitinginin yapılacağı meydandaki hazırlıklar dikkat çekti.

Özlem Çerçioğlu'na AKP rozeti takıldıktan sonraki bir kare

EN DİKKAT ÇEKEN PANKART

Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasına tepki için çok sayıda pankart mitingin yapılacağı alana asıldı. Pankartlar arasında en konuşulanı ise “344.003 kez haram olsun” yazılı pankart oldu.

Bu akşam saat 20.00’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak miting öncesi, Atatürk Kent Meydanı’nda onlarca pankart tek tek yerleştirildi. Asılan pankartlarda ise şu sloganlar yer aldı:

“344.003 kez haram olsun”

“Efeler yedi düvele başkaldırır; yalnızca zeybek oynarken diz çöker”

“Ferdi Zeyrek’i unutmayacağız”,

“Aydın iradesine sahip çıkıyor”

“Mesele hem rant hem jant”

“Efe korkuyla boyun eğen değil, namerde başkaldıran yiğitlerin adıdır”

“İhanete geçit yok, Aydın halkı burada”

“Borsada ismim Jantsa, aklım fikrim sarayda”

“Halktan aldın saraya sattın”

NELER OLMUŞTU?

AKP Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından gözler AKP’ye hangi isimlerin katılacağına çevrilmişti.

Medyadaki iddiaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceğini doğrulamıştı.

İSTİFASINI DOĞRULAMIŞTI

Kendisi ile birlikte üç belediye başkanının da istifa ettiğini duyuran Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadıkları sorunları yetkili makamlara çok kez ilettiklerini, ancak bir çözüm bulamadıklarını belirterek istifasını sosyal medya hesabından resmen duyurmuştu.

"İYİ BİR DOSTLUĞUMUZ HEP VARDI"

AKP'ye geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzak bir isim olmadığını belirten Özlem Çerçioğlu, “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Zaten kendisiyle iyi bir dostluğumuz hep vardı” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA